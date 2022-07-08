Nallıhan'da etkili olan sağanak sele neden oldu; karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nallıhan'da etkili olan sağanak sele neden oldu; karayolu ulaşıma kapandı

08.07.2022 11:31
Nallıhan'da etkili olan sağanak sele neden oldu; karayolu ulaşıma kapandı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, meydana gelen sel nedeniyle Nallıhan- Ankara karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, meydana gelen sel nedeniyle Nallıhan- Ankara karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Nallıhan'da gün içinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde de devam etti. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanağın ardından meydana gelen sel, Nallıhan- Ankara karayolunun 17'nci kilometresinde ulaşımın durmasına neden oldu. Sarıyar yol ayrımına yakın bölge sel sularıyla dolarken, yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Jandarma ve Karayolları'na bağlı ekipler, sel nedeniyle kapanan yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sel nedeniyle trafiğe kapanan yol, Karayolları ve Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerinin çalışması sonucunda tekrar ulaşıma açıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Nallıhan'da sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu Nallıhan'da sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu Son dakika: Sel nedeniyle Nallıhan yolunda ulaşım durdu Son dakika: Sel nedeniyle Nallıhan yolunda ulaşım durdu Sağanak sele neden oldu Sağanak sele neden oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan'da etkili olan sağanak sele neden oldu; karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 11:34:52. #1.11#
SON DAKİKA: Nallıhan'da etkili olan sağanak sele neden oldu; karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement