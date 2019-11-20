Nallıhan'da ev tekstili kursu
6 saat önce
Nallıhan ilçesinde, ADEM Projesi kapsamında, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ev tekstili ürünleri kursu açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:34 Kaynak: AA
Nallıhan ilçesinde, ADEM Projesi kapsamında, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ev tekstili ürünleri kursu açıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ilçede yürütülen ADEM Projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR destekli kadınlara yönelik kursun büyük ilgi gördüğü belirtildi.
Kursiyerlere kursa katıldıkları her gün için 30 lira cep harçlığı verildiği ifade edilen açıklamada, kursta eğitmenler eşliğinde kursiyerlerin farklı tasarımlar hazırladığı kaydedildi.
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