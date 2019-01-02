Nallıhan'da Ev Yangını
1 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sarıyar Mahallesinde, Erkan Gökçe'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:46 Kaynak: AA
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