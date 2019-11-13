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Nallıhan'da ev yangını

7 saat önce

Nallıhan ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Nallıhan ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.

Uluhan Mahallesi'nde Mehmet Yerlikaya'ya (83) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine Yerlikaya ve eşi tahliye edilerek durum itfaiyeye bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Olay yerine gelerek Mahalle Muhtarı Hasan Armağan ve yetkililerden bilgi alan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, evlerini kaybeden yaşlı çiftin her türlü ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Nallıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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