Nallıhan'da ev yangını - Son Dakika

Nallıhan'da ev yangını

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, ilçenin Nasuhpaşa Mahallesi'nde, Mehmet Çetinkaya'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve evin yanındaki ambara da sıçrayan yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Nallıhan İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekiplerce söndürülen ve soğutma işlemleri devam eden yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi

Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti

Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti

Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü