Nallıhan'da fidan dikim çalışmalarına ağırlık veriliyor - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi'nin, baharın gelmesiyle birlikte peyzaj çalışmalarına ağırlık verdiği bildirildi.

Nallıhan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, baharın gelmesiyle birlikte ilçenin çeşitli alanlarına fidan dikimine başlandığı belirtildi.

İlçede başlatılan peyzaj çalışmaları kapsamımda her geçen gün kişi başına düşen yeşil alan miktarının metrekare bazında artırıldığı ve giderek daha da artırılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, daha yeşil bir Nallıhan inşa etmek üzere ilçenin değişik mekan ve alanlarında düzenlemeye gidildiği, fidan dikimlerinin de başlatıldığı kaydedildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, ilçe genelinde peyzaj düzenlemeleri kapsamında birçok alanda fidan dikimi başlattıklarını söyledi.