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Nallıhan'da güvenlik güçlerine sağlıklı iletişim yöntemleri semineri verildi - Son Dakika

Nallıhan'da güvenlik güçlerine sağlıklı iletişim yöntemleri semineri verildi

18.02.2022 17:20
Nallıhan'da güvenlik güçlerine sağlıklı iletişim yöntemleri semineri verildi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından emniyet ve jandarma personeline yönelik "Sağlıklı İletişim Yöntemleri" konulu seminer düzenlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından emniyet ve jandarma personeline yönelik "Sağlıklı İletişim Yöntemleri" konulu seminer düzenlendi.

Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel katıldı.

Sağlıklı iletişim kurma ve anlayış çerçevesinde hareket etme konularını işleyen Kapaklıkaya, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Seminerin bitişinde Kapaklıkaya ve katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.

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Jandarma, Hisarcık, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan'da güvenlik güçlerine sağlıklı iletişim yöntemleri semineri verildi - Son Dakika


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