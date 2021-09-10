Nallıhan'da hafta sonu tatiline giren okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi hafta sonu tatiline giren okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilerin bir haftalık eğitimlerini tamamladığını ve hafta sonu boş olan okullarda dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okulların şenlendiğini belirten Selvi, "Öğrencilerin, eğitim neferlerinin daha sağlıklı bir ortamda devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Onlar bizim canlarımız, gözbebeklerimiz. Onların daha kaliteli ve hijyenik ortamlarda eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.