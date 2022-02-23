Nallıhan'da Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ilkokul öğrencilerine eğitim - Son Dakika

Nallıhan'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 2 okuldaki öğrencilere İngilizce, akıl-zeka oyunları ve ahşap boyama kursları verilmeye başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özsoy, yaptığı açıklamada Gazi Mete İlkokulu ile Cumhuriyet İlkokulu'nda başlatılan kurslara 105 öğrencinin katıldığını belirtti.

Eğitim nedeniyle Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a teşekkür ettiklerini belirten Özsoy, Halk Eğitim Merkezi ile eğitim konusundaki işbirliklerine devam edeceklerini aktardı.