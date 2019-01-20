Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Halk Oyunları Kursu Açıldı

Nallıhan'da Halk Oyunları Kursu Açıldı

1 saat önce

ANKARA(AA) - Nallıhan Belediyesi'nin, Çayırhan Mahallesi'nde gençlere yönelik halk oyunları kursu açtığı bildirdi.

Nallıhan'da Halk Oyunları Kursu Açıldı, System.String[]
ANKARA(AA) - Nallıhan Belediyesi'nin, Çayırhan Mahallesi'nde gençlere yönelik halk oyunları kursu açtığı bildirdi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı açıklamada, Belediyenin Kültür Müdürlüğü tarafından Çayırhan Mahallesi'nde halk oyunları kursu başlatıldığını söyledi.

Kurslar ile gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın çabasında olduklarını ifade eden Öntaş, "Kendilerine bir meşguliyet buluyorlar. Hocaları eşliğinde birçok yöreye ait halk oyunlarını da öğrenme fırsatı buluyorlar." dedi.

Öntaş, talep oldukça önümüzdeki günlerde ve aylarda yeni kurslar açacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:05 Kaynak: AA

İsmail Öntaş, Çayırhan, Nallıhan, Güncel
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