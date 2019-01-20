Nallıhan'da Halk Oyunları Kursu Açıldı
1 saat önce
ANKARA(AA) - Nallıhan Belediyesi'nin, Çayırhan Mahallesi'nde gençlere yönelik halk oyunları kursu açtığı bildirdi.
ANKARA(AA) - Nallıhan
Belediyesi'nin, Çayırhan
Mahallesi'nde gençlere yönelik halk oyunları kursu açtığı bildirdi.
Belediye Başkanı İsmail Öntaş
, yaptığı açıklamada, Belediyenin Kültür Müdürlüğü tarafından Çayırhan Mahallesi'nde halk oyunları kursu başlatıldığını söyledi.
Kurslar ile gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın çabasında olduklarını ifade eden Öntaş, "Kendilerine bir meşguliyet buluyorlar. Hocaları eşliğinde birçok yöreye ait halk oyunlarını da öğrenme fırsatı buluyorlar." dedi.
Öntaş, talep oldukça önümüzdeki günlerde ve aylarda yeni kurslar açacaklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:05 Kaynak: AA
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