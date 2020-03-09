Nallıhan'da İdlib Şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İdlib Şehitleri ve tüm şehitler için bütün camilerde mevlid-i şerif okutuldu.



Nallıhan'da Nallıhanlılar Grubu ve Nallıhan Off Road Grubunun organize ettiği mevlit kapsamında ilçe camilerinde İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından okunan mevlid-i şerif programlarına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma personelinin de katılım sağladığı mevlitte ikramlarda bulundu. - ANKARA