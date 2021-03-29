Nallıhan'da ilaçlama çalışmaları - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi, ilçe genelinde sinek ve karasinekle mücadele çalışması başlattığını bildirdi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde havaların ısınmaya başlamasıyla zaman kaybetmeden sinek ve karasinekle mücadele çalışmasına başladıklarını söyledi.

Özellikle sahil boyu ve çay bahçesiyle öne çıkan Çayırhan Mahallesi ve sazlıklarda mücadelenin sürdüğünü belirten Öntaş, "Belediye olarak sinek, karasinek ve haşerelerle mücadelemiz sürecek." dedi.

Öntaş, ilçe genelinde bulunan durgun su birikintileri, gölet, bataklık, sazlık gibi alanlarda larvasit uygulamalarının sürdüğünü de dile getirdi.