Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da ipek böceği gelir kapısı oldu
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Nallıhan'da ipek böceği gelir kapısı oldu

1 saat önce

Nallıhan'ın Ozan Mahallesi'nde bulunan İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi'nde vatandaşlar çiftçiliğin yanı sıra ipek böceği yetiştirerek ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Nallıhan'da ipek böceği gelir kapısı oldu, System.String[]
Nallıhan'ın Ozan Mahallesi'nde bulunan İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi'nde vatandaşlar çiftçiliğin yanı sıra ipek böceği yetiştirerek ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ozan Mahallesi'nde çoğu aile yılda bir defaya mahsus olmak üzere ipek böceği yetiştiriyor. Üreticiler, aldıkları 4-5 paketteki 22 kilogram olan ipek böceklerini dut ağacının yapraklarıyla besleyerek, 40-45 gün sonra 220 kilograma ulaştığında satıyor. İpek böceği yetiştiriciliği Ozan Mahallesi ve bölge mahallelerde her geçen gün artarken, üreticiler ipek böceği üreterek aile bütçelerine ek gelir sağlıyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:02 Kaynak: İHA
Nallıhan, Güncel
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