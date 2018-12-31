Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da İş Yeri Yangını

Nallıhan'da İş Yeri Yangını

17 dakika önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir nalbur dükkanında meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Nallıhan'da İş Yeri Yangını, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir nalbur dükkanında meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nasuhpaşa Mahallesi'nde bulunan Ümit Yazıcılar'a ait nalbur dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle hem iş yer hem de iş yerinin bulunduğu bina dumanların arasında kalırken, binada oturduğu öğrenilen bir kadın dumandan etkilendi.

İlk müdahalesini olay yerinden geçen bir hemşirenin yaptığı kadın, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İş yerindeki yangın olay yerine gelen Nallıhan Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:40 Kaynak: AA

Ankara, Nallıhan, Güncel
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