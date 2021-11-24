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Nallıhan'da işçi taşıyan bir otobüs şarampole uçtu - Son Dakika

Nallıhan'da işçi taşıyan bir otobüs şarampole uçtu

24.11.2021 16:28
Nallıhan'da işçi taşıyan bir otobüs şarampole uçtu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Ankara karayolunda işçi taşıyan bir otobüs kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Ankara karayolunda işçi taşıyan bir otobüs kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan 06 C 1624 plakalı otobüs Nallıhan'a gelirken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada işçilerin de içinde bulunduğu otobüste şans eseri yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Nallıhan'da işçi taşıyan bir otobüs şarampole uçtu
Nallıhan'da işçi taşıyan bir otobüs şarampole uçtu

Nallıhan, Ankara, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nallıhan'da işçi taşıyan bir otobüs şarampole uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nallıhan'da işçi taşıyan bir otobüs şarampole uçtu - Son Dakika
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