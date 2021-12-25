ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 defineci, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Cendere Mahallesi Eski Değirmen mevkiinde meydana geldi. Bölgede kazma ve küreklerle kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında tespit edilerek suçüstü yakalandı. Define aradıkları anlaşılan 3 kişi gözaltına alınırken, yanlarında getirdikleri 2 el dedektörüne el konuldu. Şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da jandarmadan definecilere suçüstü: 3 gözaltı - Son Dakika