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Nallıhan'da jandarmadan definecilere suçüstü: 3 gözaltı - Son Dakika

Nallıhan'da jandarmadan definecilere suçüstü: 3 gözaltı

25.12.2021 20:09
Nallıhan'da jandarmadan definecilere suçüstü: 3 gözaltı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 defineci, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 defineci, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cendere Mahallesi Eski Değirmen mevkiinde meydana geldi. Bölgede kazma ve küreklerle kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında tespit edilerek suçüstü yakalandı. Define aradıkları anlaşılan 3 kişi gözaltına alınırken, yanlarında getirdikleri 2 el dedektörüne el konuldu. Şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.


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Jandarma, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nallıhan'da jandarmadan definecilere suçüstü: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nallıhan'da jandarmadan definecilere suçüstü: 3 gözaltı - Son Dakika
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