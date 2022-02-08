Nallıhan'da "Juliopolis'in Yüzleri" sergisi açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan Belediyesi öncülüğünde Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde açılan "Juliopolis'in Yüzleri" sergisinde, Çayırhan Mahallesi Gülşehri mevkisinde bulunan Juliopolis Antik Kenti'nde 2009 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi kontrolünde başlatılan kazılarda gün ışığına çıkarılan eserler tanıtılıyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesinin yürüttüğü kurtarma kazılarıyla ortaya çıkarılan bilgiler, dijital arkeoloji ve antropoloji yöntemleriyle aktarılıyor.

Holografik gösterimler, üç boyutlu modellemeler ve animasyonların yer alacağı sergide, yaklaşık 2000 yıl önce Roma döneminde yaşayanların kullandığı kişisel eşyalar, inanışları ve sosyal yaşamları ile ilgili buluntular izleyicilerle buluşturuluyor.

Serginin açılışına, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Yardımcısı Victoria O'Conncel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç ile davetliler katıldı.