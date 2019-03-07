Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da "Kafan Karışıksa Satranç Oyna" Projesi

Nallıhan'da "Kafan Karışıksa Satranç Oyna" Projesi

1 saat önce

Nallıhan ilçesinde öğrencilere satrancı sevdirmek amacıyla "Kafan Karışıksa Satranç Oyna" projesi hayata geçirildi.

Nallıhan'da
Nallıhan ilçesinde öğrencilere satrancı sevdirmek amacıyla "Kafan Karışıksa Satranç Oyna" projesi hayata geçirildi.

Projenin hayata geçirildiği Nasuhpaşa İlkokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice ve Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Benlice, projenin amacının öğrencilere satrancı sevdirmek olduğunu belirterek, "Öğrencilerle velilerinin birlikte satranç oynayarak kaynaşmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Benlice ardından Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:01 Kaynak: AA

Nallıhan, Güncel
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