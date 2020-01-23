Nallıhan'da kaldırım bakım ve onarım çalışmaları - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerin ilçe genelinde kaldırım onarım veye yenileme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kaldırım bakım ve onarım çalışmalarının yanında ilçe genelinde bozuk yol ve kaldırım kalmaması için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, her alanda çalışmaların sürdüğünü belirterek ilçelerinin layık olduğu hizmetleri alması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.