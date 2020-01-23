Nallıhan'da kaldırım bakım ve onarım çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan'da kaldırım bakım ve onarım çalışmaları - Son Dakika

Nallıhan'da kaldırım bakım ve onarım çalışmaları

6 saat önce

Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerin ilçe genelinde kaldırım onarım veye yenileme çalışmaları sürüyor.

Nallıhan'da kaldırım bakım ve onarım çalışmaları, System.String[]

Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerin ilçe genelinde kaldırım onarım veye yenileme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kaldırım bakım ve onarım çalışmalarının yanında ilçe genelinde bozuk yol ve kaldırım kalmaması için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, her alanda çalışmaların sürdüğünü belirterek ilçelerinin layık olduğu hizmetleri alması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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