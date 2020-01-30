Nallıhan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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Nallıhan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

6 saat önce

Nallıhan ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Nallıhan ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Nallıhan Şubesince ilçe merkezinde 2 gün, ardından Çayırhan Mahallesi'nde eski belediye önünde bir gün boyunca kan bağışları alındı.

Türk Kızılayı Şube Başkanı Ali Kemik, kan ihtiyacını karşılamak için düzenli ve sürekli kan bağışında bulunulmasının önemli olduğunu söyledi.

Kampanyanın 3 gün sürdüğünü ve bu süreçte 225 üniteye yakın kan toplandığını belirten Kemik, "Kan vermenin sağlık açısından da çok faydası var. 18-65 yaş arası sağlıklı herkes kan verebilir. Halkımıza çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kemik, Türk Kızılayı Nallıhan Şubesi olarak 2020 yılının ilk kan bağışı kampanyasını düzenlediklerini, bundan böyle her 3 ayda bir kan bağışı kampanyası düzenleneceğini kaydetti.

Türk Kızılayı, Çayırhan, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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