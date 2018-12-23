Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Kaya Parçaları Yola Düştü

Nallıhan'da Kaya Parçaları Yola Düştü

3 saat önce

Nallıhan ilçesinde kaya parçalarının yola düşmesi sonucu 1 araçta hasar oluştu.

Nallıhan'da Kaya Parçaları Yola Düştü, System.String[]
Nallıhan ilçesinde kaya parçalarının yola düşmesi sonucu 1 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Aykut Gökaydın yönetimindeki otomobil, Sarıyar Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeyken, Çatalkaya bölgesinde yola kaya parçaları düştü.

Düşen kaya parçalarından birine çarparak üzerine çıkan otomobil, askıda kaldı. Araçta hasara neden olan olayı, sürücü yara almadan atlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:16 Kaynak: AA

Sarıyar, Nallıhan, Güncel
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