Nallıhan'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor - Son Dakika

Nallıhan'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

6 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.

Nallıhan'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.

Eymür Mahallesi'nde ikamet eden 61 yaşındaki Fatma Uykun'un ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.

Mahalle ve çevresinde jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına Uykun'a ait herhangi bir ize rastlanamadığı bildirildi.

Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile sanılan kadının karnından 7,5 kilogramlık kitle çıktı
Bahçeli ne demek istedi? MHP liderinin İYİ Parti'deki istifalarla ilgili söylediği sözler Ankara'nın gündemine oturdu El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:55:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nallıhan'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]