Nallıhan'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor - Son Dakika

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Nallıhan'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor
6 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.
Eymür Mahallesi'nde ikamet eden 61 yaşındaki Fatma Uykun'un ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.
Mahalle ve çevresinde jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına Uykun'a ait herhangi bir ize rastlanamadığı bildirildi.
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