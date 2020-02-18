Nallıhan'da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Nallıhan'da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
7 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesi Eymir köyünde kaybolan Fatma Uykun isimli kadını arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
Ankara'nın Nallıhan ilçesi Eymir köyünde kaybolan Fatma Uykun isimli kadını arama çalışmaları devam ediyor.
Eymir köyünde yaşayan Fatma Uykun (61) evine dönmeyince yakınları jandarma, AKUT ve AFAD ekiplerine haber verdi. Vatandaşların da arama çalışmalarına katılmasıyla kadının güvenlik kamerasına takılan son görüntülerine ulaşıldı. Fatma Uykun'un en son Beypazarı'nda görüldüğü iddia edildi. Uykun'u bulmak için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANKARA
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