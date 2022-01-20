Nallıhan'da KGYS ile trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Ankara Nallıhan'da emniyet ekiplerince, KGYS ile ilçe merkezinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Ankara Nallıhan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile Nallıhan ilçe merkezinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Araç sürücülerinin yanı sıra trafik kurallarını ihlal eden yayaları da KGYS ile tespit ederek ceza kesen trafik ekipleri; kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanılmaması ve yaya önceliği gibi ihlallerden dolayı 25 kişiye idari yaptırım uyguladı.

İlçede, vatandaşların can ve mallarının korunması adına trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik, KGYS kameraları kullanılarak 7 gün 24 saat trafik kuralı ihlallerini tespit eden trafik polisleri, kuralları ihlal eden kişilere de ceza uyguluyor.

KGYS ile artık emniyet kemeri takmayan, kask kullanmayan, park ihlali yapan, kırmızı ışıkta geçen, yaya geçidini kullanmayan sürücü ve yayaların anlık olarak tespit edildiğini aktaran İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerin kazalarda önemli oranda yaralanma riskini azaltan emniyet kemerlerini takmaları ve motosiklet sürücülerinin ise kask kullanmaları ricasında bulundu. - ANKARA