Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Kör Noktalara Dışbükey Ayna Yerleştirildi

Nallıhan'da Kör Noktalara Dışbükey Ayna Yerleştirildi

48 dakika önce

Nallıhan Belediyesi, kazalara neden olan kör noktalara, dışbükey ayna yerleştirdi.

Nallıhan'da Kör Noktalara Dışbükey Ayna Yerleştirildi, System.String[]
Nallıhan Belediyesi, kazalara neden olan kör noktalara, dışbükey ayna yerleştirdi.

Belediye ekipleri tarafından görüş mesafesinin rahatlaması, araç kontrolünün sağlanabilmesi için üç noktaya dış bükey ayna konuldu.

Sürücü Hali Kaya, Nallıhan Devlet Hastanesi ile Aydın Caddesi'nin birleştiği noktaya dış bükey ayna konulmasını sürücüler açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Ayna sayesinde, karşıdan çıkan aracı rahatlıkla görebildiğini belirten Kaya, "Belediye yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kavşaktan sonra iki kavşağa daha dış bükey ayna konulmuş, ellerine sağlık diyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:45 Kaynak: AA

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