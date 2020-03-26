Nallıhan'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Nallıhan'da koronavirüs tedbirleri
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Nallıhan Belediyesince, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Nallıhan Belediyesince, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
İlçedeki cadde ve sokakların tazyikli suyla yıkandığını anlatan Selvi, "Şehrin belli başlı noktalarına vatandaşlar için dezenfekte maddesi yerleştireceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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