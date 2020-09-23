Nallıhan'da Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Nallıhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk başkanlığında maske denetimi ve kurallara uyulmaları yönünde denetimlerde bulunurken, iş yerlerine ve mağazalara maskesiz kimse alınmaması ve kurallara uyulması istendi.

Öztürk, İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, denetimleri aralıksız olarak sürdüreceklerini söyledi.

İlçe genelinde çok sayıda iş yerinde incelemelerde bulunduklarını anlatan Öztürk, "Denetimlerde işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımına uyulup uyulmadığı kontrol ettik ve ikazlarımız oldu. Sokakta yürürken bile, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunduk ve kontrollü sosyal hayat kurallarını anlatmaya çalıştık." dedi.

Kovid-19'un şakaya gelir yanının bulunmadığını vurgulayan Öztürk, "Maske, hijyen çok çok önemli. Zabıta, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri denetimlerini sürdürecek." diye konuştu.