Nallıhan'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi ilçede yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında çeşitli alanlarda dezenfekte çalışmasını sürdürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde ve Çayırhan Mahallesi'nde dezenfekte çalışmasında bulunulduğu kaydedildi.

Bu arada Nallıhan ilçesinde bir lojmanda bir kişinin testinin pozitif çıkması üzerine binanın karantinaya alındığı öğrenildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, belediyenin durmaksızın dezenfekte çalışmasında bulunduğunu ancak başlayan düğünler dolayısıyla sosyal mesafenin unutulduğunu söyledi.

Selvi, halkın bu tür düğün ve diğer organizasyonlarda kesinlikle maske takmaları gerektiğini ve sosyal mesafe kuralına da uymaları tavsiyesinde bulundu.