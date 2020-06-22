Nallıhan'da lavanta bahçeleri görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Nallıhan'da lavanta bahçeleri görsel şölen sunuyor

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, tarım ürün çeşitliliğini artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ekilen lavantalar görsel şölen sunuyor.

Nallıhan'da, ekimi yaygınlaştırılan lavanta, çiftçilere yeni kazanç kapısı oldu. Kozmetikten, temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye geniş bir yelpazede kullanılan lavanta bitkisinin, Belenören ve Çalıcaalan mahallelerinde ekimi yapılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Nallıhan Belediyesi tarafından lavanta üretimine yönelik çiftçilere teşvik sağlanırken İlçe ekonomisine önemli katkı sunması bekleniyor. Lavanta bahçeleri, haziran ve temmuz aylarında ise görsel şölen sunuyor.