Nallıhan'da lavanta bahçeleri ziyaretçilere görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Nallıhan'da lavanta bahçeleri ziyaretçilere görsel şölen sunuyor

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Belenören ve Çalıcaalan mahallelerinde yaygınlaşarak üretimi yapılan lavanta bahçeleri ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Lavanta yetiştiriciliğine ilginin her geçen gün arttığı ilçede oluşturulan lavanta bahçeleri çiftçinin alternatif ürünü oldu. Nallıhan'da ilçe ekonomisine katkı sağlamak ve ürün çeşitliliğini arttırmak için yaygınlaşan lavanta bahçeleri görsel şölen sunmanın yanı sıra çiftçilere de yeni gelir kaynağı oldu. Lavanta bahçelerine vatandaşların ilgilisi ise büyük oldu. Her gün çok sayıda insan lavanta bahçelerine gelerek düğün nişan gibi fotoğraflarını bu bahçelerde çekilmeye başladı.

Nallıhan Belediyesince, çiftçilerin ürettikleri lavanta çiçeklerini değerlendirebilmeleri ve katma değeri olan ürüne dönüştürebilmeleri için bir adım daha atıldı. Bu amaçla distilasyon yöntemi ile lavanta yağı çıkarılması için, bölgede yaygın olarak lavanta üretimi yapılan Çalıcaalan ve Belenören Mahallesi'ne 2 adet distilasyon ünitesini kurarak lavanta yağı üretimini başlattı. İlk lavanta yağı Çalıcaalan Mahallesi'nde kurulan tesisten elde edildi.