Nallıhan'da lavanta üretimi yaygınlaşacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, lavanta tarlasında incelemelerde bulundu.

Köremezli, Belenören Mahalhlesi'ndeki tarlayı ziyaretinde yaptığı açıklamada, aromatik bitkiler üretim merkezi olarak seçilen Nallıhan ilçesine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi

Gelecek yılki planlamalarında üreticinin fide alımından, ekilmesine, bakımına, üreticiden alınıp pazarlanmasına kadar her türlü sorunlarında yanlarında olacaklarını belirten Köremezli, "Lavanta ekimini Nallıhan ilçesinde daha da yaygınlaştıracağız. Vatandaşımız için ek gelir kapıları oluşturacağız. Bugün burada görüldüğü gibi, bu güzelliği diğer mahallelerimizde de hayata geçireceğiz." dedi.

Beleneören Mahalle Muhtarı Musa Özmen ise lavanta üretimini desteklediğini ve diğer mahallelerde bu çalışmanın örnek olmasını çok arzuladığını ifade etti.

Çiftçi Bünyamin Çalışır da lavantanın çiftçiler için önemli bir gelir kapısı olabileceğini dile getirdi.