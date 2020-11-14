Nallıhan'da lavanta üretimine belediyeden destek - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara lavanta fidesi dağıtıldı.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi'nin de katılımlarıyla düzenlenen programda, çiftçilere lavanta fidesi verildi.

Öntaş, yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri projelerle, tarımda çeşitliliği ve alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik ettiklerini belirtti.

Bu yıl da 18 çiftçiye, 115 bin adet lavanta fidesi dağıttıklarını vurgulayan Öntaş, "Bunu giderek artıracağız. Çünkü lavanta ilçede çiftçimiz tarafından çok ilgi gördü. Lavanta kozmetik sanayisinde kullanılırken, bir de yağı çıkarılıyor. Talep oldukça, vatandaşa lavanta fidesi dağıtımında bulunacağız." ifadesini kullandı.