Nallıhan'da LGS öncesi koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Haftasonu yapılacak olan Liselere Giriş Sistemi (LGS) öncesinde Nallıhan ilçesinde sınav yapılacak yerler dezenfekte edildi.

Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, yaptığı açıklamada, ilçede LGS dolayısıyla sınavda kullanılacak salon ve okulları belirlediklerini ve bu yerlerin belediye ekiplerince dezenfekte işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Nallıhan ilçesinde sınavlarda 27 salonun kullanılacağını belirten Benlice, "Bu sınavda 70 gözlemci görev alacak. Çayırhan Mahallesi de olmak üzere 27 salon kullanılacak ve toplamda 370 öğrenci sınava girecek. Biz, ilçe milli eğitim olarak tüm hazırlıklarımızı sosyal mesafe kuralı çerçevesinde yaptık ve sınava hazırız. Sınav süresince okulların çevresinde gürültü yapılmaması ve araçların klakson çalmamalarını istiyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dilerim." dedi.