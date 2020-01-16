Nallıhan'da lise öğrencilerinden belediyeye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan'da lise öğrencilerinden belediyeye ziyaret - Son Dakika

Nallıhan'da lise öğrencilerinden belediyeye ziyaret

7 saat önce

Nallıhan Bilal Güngör Fen lisesi öğrencileri, 1001 proje kapsamında, belediye başkan yardımcısı Serhat Selvi'yi makamında ziyaret etti.

Nallıhan'da lise öğrencilerinden belediyeye ziyaret, System.String[]

Nallıhan Bilal Güngör Fen lisesi öğrencileri, 1001 proje kapsamında, belediye başkan yardımcısı Serhat Selvi'yi makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği program kapsamında projeleri kabul gören öğrenciler, Nallıhan Kuş Cennetini ve ilçeyi tanıtmak için "Doğa İçin El Ele" proje çalışması kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi ile görüştü.

Selvi, ziyarette yaptığı konuşmada Nallıhan'a değer katacak tüm projelere hepsine destek vereceklerini söyledi.

Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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