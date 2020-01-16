Nallıhan'da lise öğrencilerinden belediyeye ziyaret - Son Dakika

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Nallıhan'da lise öğrencilerinden belediyeye ziyaret
7 saat önce
Nallıhan Bilal Güngör Fen lisesi öğrencileri, 1001 proje kapsamında, belediye başkan yardımcısı Serhat Selvi'yi makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:24 Kaynak: AA
Nallıhan Bilal Güngör Fen lisesi öğrencileri, 1001 proje kapsamında, belediye başkan yardımcısı Serhat Selvi'yi makamında ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği program kapsamında projeleri kabul gören öğrenciler, Nallıhan Kuş Cennetini ve ilçeyi tanıtmak için "Doğa İçin El Ele" proje çalışması kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi ile görüştü.
Selvi, ziyarette yaptığı konuşmada Nallıhan'a değer katacak tüm projelere hepsine destek vereceklerini söyledi.
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