Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da muhtarlara yemek
Son Dakika Güncel Nallıhan'da muhtarlara yemek

Nallıhan'da muhtarlara yemek

1 saat önce

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla muhtarlara yemek verdi.

Nallıhan'da muhtarlara yemek, System.String[]

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla muhtarlara yemek verdi.

Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde verilen yemeğe Kaymakam Murat Kahraman, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Emniyet Müdürü Erol Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Çelik, Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen ve muhtarlar katıldı.

Yemekte Kaymakam Kahraman, bir kez daha muhtarların muhtarlar gününü kutladığını ve başarılı çalışmalar dilediğini söyledi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, muhtarlarla her zaman istişare içinde olduklarını belirtti.

Öntaş, "Demokrasinin temel taşlarından olan muhtarlarımız, mahallelerinde, köylerinde halkla bizler arasında bir köprü görevi görmektedir. Mahallesi, mahalle sakinleri için canla başla çalışmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fırat Kalkanı Bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Günlük burç yorumları 22 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Yeni bölümünden ilk sahne yayınlanan Çukur'da Yamaç, Akın'ı kovuyor Sinema sektöründe önemli düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:46:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da muhtarlara yemek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]