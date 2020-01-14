Nallıhan'da öğrenciler ilçe tanıtımına katkıda bulunacak - Son Dakika

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Nallıhan'da öğrenciler ilçe tanıtımına katkıda bulunacak
15 dakika önce
Nallıhan Bilal Güngör Fen Lisesi öğrencilerince, ilçedeki doğal ve tarihi güzellikleri tanıtmak için hazırlanan "Doğa İçin El Ele" projesi hayata geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Nallıhan Bilal Güngör Fen Lisesi öğrencilerince, ilçedeki doğal ve tarihi güzellikleri tanıtmak için hazırlanan "Doğa İçin El Ele" projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamıda öğrenciler, ilçedeki doğal güzelliklerinden Kız Tepesi Tabiat Parkı ile 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cennetinin tanıtımını yapacak.
Ziyaretçilere bölgenin tanıtımını yapacak öğrenciler, rehberlik hizmeti de sunacak.
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