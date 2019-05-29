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Nallıhan'da öğrencilerden yıl sonu sergisi

1 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ortaokul öğrencilerince yıl sonu sergisi düzenlendi.

Nallıhan'da öğrencilerden yıl sonu sergisi, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ortaokul öğrencilerince yıl sonu sergisi düzenlendi.
Sakarya Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı el işleri ürünleri yıl sonu sergisi, okulun koridorunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice tarafından açıldı.
Açılışa, şube müdürleri, okul müdürü Asiye Oğuzman, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Benlice, burada yaptığı konuşmada, tüm okulların etkinliklerine katılmaya çalışarak, okul müdürlerini ve öğretmenleri yalnız bırakmamaya çalıştığını söyleyerek, "Bugün de Sakarya Ortaokulunun yıl sonu sergisinin açılışını yaptık. Gerçekten güzel çalışmalar sergilen"miş. Emeği geçen öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi tebrik ederek, başarılarının devamını diliyorum. dedi.
Nallıhan ilçesi olarak, Ankara genelinde eğitimdeki kalitelerinin oldukça iyi olduğunu belirten Benlice, "İlçe genelinde 4 bine yakın öğrencimize 350 dolayında öğretmenimizle en güzel eğitimi verdiğimize inanıyorum. Bunun zaman zaman meyvesini alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:38 Kaynak: AA
Sakarya, Ankara, Nallıhan, Güncel
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