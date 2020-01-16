Nallıhan'da okullara beyaz bayrak sertifikası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan'da okullara beyaz bayrak sertifikası - Son Dakika

Nallıhan'da okullara beyaz bayrak sertifikası

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında ortaklaşa yürütülen "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul" projeleri kapsamında Nallıhan ilçesinde sertifika almaya hak kazanan okulların idarecilerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice tarafından beyaz bayrak ve sertifikaları verildi.

Nallıhan'da okullara beyaz bayrak sertifikası, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında ortaklaşa yürütülen "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul" projeleri kapsamında Nallıhan ilçesinde sertifika almaya hak kazanan okulların idarecilerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice tarafından beyaz bayrak ve sertifikaları verildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Benlice, ilçe genelinde bulunan eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda önemli mesafeler katettiğini ve neredeyse beyaz bayraksız okul kalmadığını söyledi.

Benlice, bu kapsamda toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, beslenme alışkanlığı edinmiş sağlıklı nesillerin yetişmesinin amaçladığını kaydetti.

Benlice, sertifika almaya hak kazanan okul idarecilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İlçe genelinde, 9 okul beslenme dostu sertifikası alırken, Bilal Güngör Fen Lisesi iki sertifikaya birden hak kazandı.

Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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