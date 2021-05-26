Nallıhan'da Öntaş ve Güngör, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör, ilçedeki şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Güngör, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, ilçedeki şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Bu ziyaretlerde şehit ailelerinin istek ve sıkıntılarını dinlediklerini belirten Güngör, şöyle konuştu:

"Her şeyden ziyade bizim kendilerine yaptığımız ziyaretlerden oldukça memnun kalan şehit aileleri, ziyaretleri geciktirmememizi istiyorlar. Ziyaretlerimiz sürüyor. Onlar bu vatan uğruna seve seve canını veren evlatlarımızın bizlere emanetleridir. Emanetlerine, anamız, babamız gibi sahip çıkıyoruz."