Nallıhan'da Orman Haftası kapsamında fidan dikildi - Son Dakika
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Nallıhan'da Orman Haftası kapsamında fidan dikildi

23.03.2022 14:38
Nallıhan'da Orman Haftası kapsamında fidan dikildi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Şehit Ömer Boztepe İlkokulu'nda Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Şehit Ömer Boztepe İlkokulu'nda Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Programa katılan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, İlçe Orman İşletme Müdürü Abdulkadir Ortataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özsoy, Şehit Ömer Boztepe İlkokulu öğretmenleri ve öğrencilerince okul bahçesine fidan dikildi.

Belediye Başkanı Öntaş, program sonunda, "Bugünün fidanları yarının ormanları olacaktır." diyerek öğrencilere hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan'da Orman Haftası kapsamında fidan dikildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nallıhan'da Orman Haftası kapsamında fidan dikildi - Son Dakika
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