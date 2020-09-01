Nallıhan'da orman yangını yeniden başladı - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi.
Alınan bilgiye göre, Nallıhan ilçesi Beyalan, Nallıgölcuk, Sürmece mevkii köylerinin arkasındaki ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol alıntına alınan yangın yeniden alevlendi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgeye yangın evlerin boşaltılması talimatı verildiği öğrenildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 18:06 - Kaynak: İHA
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