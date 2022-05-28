Nallıhan'da "Orman Yangınları ile Mücadele" toplantısı yapıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "2022 Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu" toplantısı yapıldı.

İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlen toplantıya ilçe Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Orman İşletme Müdürü Abdulkadir Ortataş ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

İlçe Kaymakamı Dinç, toplantıdaki konuşmasında, geçen yıllarda Nallıhan'da orman yangınları meydana geldiğini söyledi.

Yangınların sonucunda ormanlık alanların zarar gördüğünü belirten Dinç, "Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yangınların da artabilir. Komisyon olarak toplantı düzenledik ve alınan kararları ivedilikle gözden geçirerek hayata geçirilmesi çok önemli." dedi.

Dinç, toplantı sonrasında yangınsız bir sezon dilerken, yangın gözetleme kuleleri sayesinde kısa süre içinde yangından haberdar olacaklarını aktardı.

İlçe Orman İşletme Müdürü Abdulkadir Ortataş ise geçen yıllarda meydana gelen yangınlar ve yapılan çalışmalar hakkında Komisyona bilgi verdi.

Orman İşletme Müdürlüğü ve ekipleri olarak yangın sezonuna hazır olduklarını vurgulayan Ortataş, "Olası meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak müdahale çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman donanımımız tamamdır." diye konuştu.