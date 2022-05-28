Nallıhan'da "Orman Yangınları ile Mücadele" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nallıhan'da "Orman Yangınları ile Mücadele" toplantısı yapıldı

28.05.2022 16:55
Nallıhan'da "Orman Yangınları ile Mücadele" toplantısı yapıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "2022 Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu" toplantısı yapıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "2022 Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu" toplantısı yapıldı.

İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlen toplantıya ilçe Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Orman İşletme Müdürü Abdulkadir Ortataş ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

İlçe Kaymakamı Dinç, toplantıdaki konuşmasında, geçen yıllarda Nallıhan'da orman yangınları meydana geldiğini söyledi.

Yangınların sonucunda ormanlık alanların zarar gördüğünü belirten Dinç, "Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yangınların da artabilir. Komisyon olarak toplantı düzenledik ve alınan kararları ivedilikle gözden geçirerek hayata geçirilmesi çok önemli." dedi.

Dinç, toplantı sonrasında yangınsız bir sezon dilerken, yangın gözetleme kuleleri sayesinde kısa süre içinde yangından haberdar olacaklarını aktardı.

İlçe Orman İşletme Müdürü Abdulkadir Ortataş ise geçen yıllarda meydana gelen yangınlar ve yapılan çalışmalar hakkında Komisyona bilgi verdi.

Orman İşletme Müdürlüğü ve ekipleri olarak yangın sezonuna hazır olduklarını vurgulayan Ortataş, "Olası meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak müdahale çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman donanımımız tamamdır." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ankara'da araç içinde 23 geyik boynuzu ele geçirildi Ankara'da araç içinde 23 geyik boynuzu ele geçirildi Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti
Kaynak: AA

Orman Yangınları, Hisarcık, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan'da 'Orman Yangınları ile Mücadele' toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:47 Tunceli'de fuhuş çetesi çökertildi! Kullanılan kod adlar dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
16:02 Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 17:00:13. #1.12#
SON DAKİKA: Nallıhan'da "Orman Yangınları ile Mücadele" toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement