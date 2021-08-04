Nallıhan'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü - Son Dakika

Nallıhan'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Yakapınar Mahallesi'nde bir kişinin tarlada sapları saman balyasına dönüştürmesi esnasında saman balya makinası yanmaya başladı. Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangına Ankara Büyükşehir ve Nallıhan Belediyesine ait itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale etti. Yangın, köylülerin de yardımıyla söndürüldü. Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğünü, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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