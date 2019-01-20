Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Nallıhan'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Nallıhan'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mimarsinan Daşbunar idaresindeki 06 DH 426 plakalı otomobil, Çayırhan Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü Daşbunar, yaralandı. Sürücü Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:31 Kaynak: AA

Mimarsinan, Ankara, Nallıhan, Güncel
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