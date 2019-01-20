Nallıhan'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
1 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ankara
'nın Nallıhan
ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Mimarsinan
Daşbunar idaresindeki 06 DH 426 plakalı otomobil, Çayırhan
Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, sürücü Daşbunar, yaralandı. Sürücü Beypazarı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:31 Kaynak: AA
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