Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Özel Yetenekliler Kursu

Nallıhan'da Özel Yetenekliler Kursu

1 saat önce

Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Özel Yetenekliler Zenginleştirilmiş Destek Eğitim ile Çarpan Etkisi Eğitimi" kursu açıldı.

Nallıhan'da Özel Yetenekliler Kursu, System.String[]
Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Özel Yetenekliler Zenginleştirilmiş Destek Eğitim ile Çarpan Etkisi Eğitimi" kursu açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle açılan kursta, 26 öğretmenin katılımıyla yapılan 18 saatlik uygulamalı atölye, istasyon ve proje tabanlı çalışmalar, katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "2018 Yılı Teknik Destek Programı" kapsamında imzalanan sözleşme gereği, üstün zekalı öğrencilerin özel eğitimleri için öğretmen donanımına katkı sunan kursta 29 faaliyet de katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Ankara Kalkına Ajansı'nın 2018 dönemi teknik destekleriyle kursu açtıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:15 Kaynak: AA

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