Nallıhan'da "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi başlatıldı - Son Dakika

Nallıhan'da "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi başlatıldı
28.01.2021 15:03
Nallıhan Ziraat Odası ile İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde trafik kazalarının önlenmesi amacıyla başlatılan "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında traktörlerin römorklarına reflektör takıldı.
Nallıhan Ziraat Odası ile İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde trafik kazalarının önlenmesi amacıyla başlatılan "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında traktörlerin römorklarına reflektör takıldı.
Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, proje kapsamında Sobran Mahallesi'nin pilot bölge seçildiğini söyledi.
Sezer, "İmkanlar dahilinde tüm mahallelerimizde ve ilçemizdeki çiftçi kardeşlerimizin römorklarına reflektör takacağız. İlçe Jandarma Komutanlığı ile düzenlediğimiz bu projemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Traktör sahibi İsmail Çiftçi de uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.
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