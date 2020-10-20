Nallıhan'da restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Nallıhan ilçesinde tarihi yapılarda başlatılan restorasyon çalışmalarına devam ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşı içerisindeki hanlarda, hamamlarda ve dükkanlarda başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Son zamanlarda özellikle Bursa Caddesi'ndeki alanda yapılan restorasyon çalışmalarıyla cadde yeni bir görünüme kavuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, sokak sağlıklaştırması kapsamında başlatılan çalışmalarla konaklarla caddelerin yeni ve güzel bir hale geldiğini söyledi.