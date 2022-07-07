Nallıhan'da sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Nallıhan'da sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

07.07.2022 19:52

Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak sonrası kapanan Nallıhan-Çayırhan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak sonrası kapanan Nallıhan-Çayırhan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika: Sel nedeniyle Nallıhan yolunda ulaşım durdu Son dakika: Sel nedeniyle Nallıhan yolunda ulaşım durdu Sağanak sele neden oldu Sağanak sele neden oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan'da sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 01:53:46. #1.11#
SON DAKİKA: Nallıhan'da sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement