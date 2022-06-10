Alınan bilgiye göre, Nallıhan ilçesine bağlı Karahisarkozlu Mahallesinde ormanlık alanda saldırıya uğrayarak yaralanan yavru ceylanı gören vatandaşların müdahalesi sonucu kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler, ormanlık alanda saldırıya uğrayarak vücudunun değişik yerlerinden yaralanan geyiği kurtarmak için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nallıhan'da saldırıya uğrayan yavru ceylan vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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