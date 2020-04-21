Nallıhan'da salgın sürecinde yaşlılara destek - Son Dakika

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların hizmetinde olduğunu bildirdi.
Vakfın müdürü İbrahim Elagöz, salgın nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı ve bakıma muhtaç insanların gerek kişisel gerek ev gerekse mutfak temizliklerini yaptıklarını söyledi.
Elagöz evlere yemek servisi yaptıklarını da ifade ederek, "Adem projesi kapsamında pişirilen yemekler yine vakfın elemanları tarafından evlere servis ediliyor. Bu kişilere sefer tasları içinde 3 çeşit yemek götürülüyor ve teslim ediliyor. Adem projesi çalışmaları kapsamında vatandaşlarımıza hizmetimizi aksatmadan yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.